Schiavon: «Decisione sconcertante Tre mesi prima per Bce era tutto ok»

L'INTERVISTATREVISO «Sconcertato». Ripete questo aggettivo, Giovanni Schiavon per definire la sua reazione alla notizia della dichiarazione di insolvenza di Veneto Banca. Ex presidente del Tribunale di Treviso ed ex vicepresidente dell'istituto montebellunese nel cda lampo (dal maggio all'agosto 2016), espressione delle associazioni degli azionisti fino all'ingresso del fondo Atlante, già nelle scorse settimane Schiavon non aveva nascosto le perplessità sulla richiesta dello stato di insolvenza.Veneto Banca era insolvente?«Premetto:...