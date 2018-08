Schianto in ultraleggero muore impresario friulano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTEPOLCENIGO (PORDENONE) Un ultraleggero è precipitato ieri mattina in località Grave, nelle campagne tra Polcenigo e Budoia. A bordo Alfiero Scarpat, 61enne di San Giovanni, impresario edile in pensione, che ieri sera è morto all'ospedale di Udine per le gravi conseguenze di un trauma addominale.LA RICOSTRUZIONEErano le 10.15 quando l'aeromobile biposto si è schiantato al suolo. Immediati i soccorsi attivati da alcuni residenti. Per estrarre l'uomo dall'abitacolo distrutto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che...