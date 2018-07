Schianto a Passarella, turista ungherese perde la vita. Altri tre feriti, uno è grave

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAN DONÀUna maledizione, strade del Sandonatese di nuovo insanguinate.Ieri, poco dopo le 19.30, in via Pio X, a Passarella di Sotto, in territorio di San Donà, non distante dalla trattoria La Rosa, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, due vetture si sono scontrate frontalmente. Nel terribile schianto una persona ha perso la vita, altre tre sono rimaste ferite, una in maniera molto seria. Il deceduto è un ungherese di 46 anni, il ferito più grave è la moglie, che lo accompagnava; gli altri due contusi, un'altra coppia,...