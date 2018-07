Schianto a Fossetta, feriti ancora in gravi condizioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MUSILERimangono gravi le condizioni dei tre feriti finiti in ospedale in codice rosso, coinvolti nell'incidente avvenuto alle 7.30 di domenica sulla strada del mare. Lo schianto si è registrato sulla bretella di collegamento tra la rotatoria della località Fossetta e Caposile. Quasi all'altezza del distributore di carburanti si sono scontrate una Mitsubishi Colt, con a bordo cinque ventenni di Treviso, e una Renault Clio con una mamma e sua sorella, quindi il figlio di 11 anni di Romano d'Ezzelino in provincia di Vicenza. L'impatto, quasi...