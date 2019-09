Schianti, la nuova era dei boscaioli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ASSEMBLEABELLUNO Presente faticoso, futuro incerto. Le imprese boschive della provincia di Belluno sono davanti ad un bivio. Vaia non ha solo portato enormi quantità di schianti nei boschi rendendo necessario un maxi lavoro di pulizia, ma ha anche messo le imprese di professionisti che vi lavorano davanti alla necessità di strutturarsi, organizzarsi e assumere personale per far fronte all'operazione. Ma il futuro è incerto, si è detto, perché sulle intenzioni della Regione in merito al rimboschimento dei prossimi anni vige un grande...