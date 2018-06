Schiamazzi in piazza dei Signori, nuovo blitz di polizia, vigili e militari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAPADOVA Lotta agli schiamazzi in piazza dei Signori. Dopo lo sgombero, sabato sera, di una sessantina di studenti Erasmus spagnoli, anche la notte scorsa polizia, carabinieri e vigili hanno proceduto a un controllo delle persone che festeggiavano la serata sui gradini della Gran Guardia: identificate 43 persone. IL BLITZI controlli, pianificati in accordo con la Questura, sono volti a contrastare il disturbo della quiete pubblica, segnalato da numerosi residenti e più frequente ora, con l'arrivo dei prima caldi estivi. Come già...