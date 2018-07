Scherzo della bassa marea, ferry boat bloccati in mattinata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LIDO La bassa marea eccezionale manda in tilt i trasporti e blocca il ferry boat della linea 17 in partenza del Lido. La mattina del Redentore, momento storicamente da sempre critico per quanti devono lasciare l'isola in auto, ha riservato questa brutta sorpresa. I servizi con la nave traghetto, da programma, seguivano già una percorrenza diversa dal solito, non potendo arrivare al Tronchetto. Le corse, però, hanno fatto tutte rotta verso Punta Sabbioni per garantire un collegamento tra Lido e terraferma. Questo cambiamento (che è un...