Schede sbagliate, si vota a Vicenza: errore tipografico, svarione geografico

LA BOCCIATURAVALBELLUNA Borgo Valbelluna, in provincia di Vicenza. Regione bocciata in geografia. E l'errore è grave. Il pensiero corso ieri mattina, di buonora, all'apertura dei seggi, è stato uno solo: stavolta viene invalidato il referendum. A Mel, Trichiana e Lentiai (in piena Valbelluna), si celebra la consultazione popolare necessaria a chiudere l'iter di fusione dei tre Comuni e indispensabile per creare il maxi-Comune della Sinistra Piave. Le amministrazioni in carica lo sponsorizzano da tempo: spingono per mettere insieme le forze...