Scene hard della madre, figlia costretta a filmare

L'INCUBOPADOVA Costretta a filmare la madre con il telefonino mentre compieva atti sessuali. E obbligata a ripetere la ripresa nel caso in cui le immagini non fossero sufficientemente nitide. È la squallida attività che una ragazzina, oggi sedicenne, ha dovuto intraprendere più volte tra le quattro mura di casa per soddisfare le richieste della donna, entraineuse in un night club del Polesine. Una sorta di video promozionale, voluto dal marito che l'accompagnava al lavoro, in cui la donna viene ripresa con il volto scoperto. Il filmino a...