«Scene di ordinaria follia». Il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, è rimasto allibito di fronte alle immagini della maxi rissa scoppiata sabato notte, in piazza Mazzini, e annuncia un giro di vite fin dal prossimo fine settimana. Si è trattato di un pestaggio, tutti contro tutti, immortalato da alcuni telefonini, i cui video sono stati poi diffusi in Rete.

L'episodio di violenza si è verificato attorno alle 2.30 della notte tra sabato e domenica, mentre molti locali stavano chiudendo. Improvvisamente al centro della piazza un gruppo di giovani ha iniziato a picchiarsi selvaggiamente tra spintoni, calci e pugni. Quattro i feriti, due dei quali caduti a terra e trasportati subito al pronto soccorso. Nessuno di loro fortunatamente è in gravi condizioni.

Immediato l'intervento della Polizia, che sta indagando sulle cause dello scontro. Una trentina i giovani coinvolti, alcuni dei quali già identificati, tutti di età compresa tra i 18 e i 20 anni, in maggioranza residenti nella provincia di Treviso anche se molti sono di origine straniera. Alcuni minuti prima di questo episodio sulla spiaggia di piazza Mazzini si era registrato un primo tafferuglio subito sedato dagli agenti.

