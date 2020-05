Sono solo tre i medici dell'Usl ancora in isolamento domiciliare perché contagiati dal coronavirus: uno specialista della Medicina di Treviso, uno della Medicina d'urgenza e uno della Neurochirurgia. Si tratta di numeri che non si vedevano praticamente dall'inizio dell'epidemia. L'azienda sanitaria sta allontanando il Covid-19 dagli ospedali. Le mosse vincenti sono state due. La prima riguarda l'uso continuo dei dispositivi di sicurezza, a partire dalle mascherine, che inizialmente scarseggiavano. La seconda coincide con il completo isolamento dei reparti più delicati: da Medicina a Geriatria, dove sono state sospese tutte le visite dei familiari. In Medicina, in particolare, la misura è scattata dopo che una paziente inizialmente risultata negativa è stata contagiata dal marito che andava a farle visita. Entrambi sono stati trasferiti in Malattie infettive. E di pari passo è scattata l'osservazione all'interno del reparto per scongiurare il rischio di un nuovo focolaio. «Stiamo tornando alla normalità anche per quanto riguarda il personale commenta Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca a livello generale, tanti operatori stanno rientrando dopo essersi negativizzati. Ed è una cosa importantissima». D'ora in poi verrà eseguito il tampone ogni 10 giorni al personale del pronto soccorso, Terapia intensiva e semi intensiva, Malattie infettive e reparti Covid.

