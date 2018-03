Scende a 40 anni l'età media dei deputati Le donne poco sopra la soglia del 30%

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Più giovani, con titoli di studio più alti e una maggiore presenza nel mondo delle professioni, soprattutto per quanto riguarda il M5s: all'inizio della prossima settimana varcheranno i portoni di Camera e Senato i quasi mille nuovi parlamentari e anche se i dati definitivi non ci sono ancora, scorrendo gli elenchi dei nuovi eletti emerge una prima fotografia della Legislatura che sta per iniziare. Scende l'età media e si avvicina intorno ai 40 anni alla Camera, dove i deputati non possono averne meno di 25, e supera di poco i 50 al Senato,...