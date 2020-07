SCENARI SUL LEMENE

PORTOGRUARO A due mesi dalle elezioni amministrative i candidati sindaco ufficiali a Portogruaro sono solo due: il sindaco uscente, Maria Teresa Senatore, e il candidato unitario del centrosinistra, Stefano Santandrea. Il primo cittadino aveva annunciato la propria ricandidatura ancora a gennaio, spiegando che «qualsiasi buona amministrazione dà continuità e prosegue con il lavoro iniziato».

IL MALESSERE DELLA LEGA

L'uscita a sorpresa del sindaco ha però indispettito la Lega, che altre volte aveva avuto modo di criticare la Senatore, soprattutto per il mancato avvicendamento tra l'ex vicesindaco Ketty Fogliani, dimessasi tra le polemiche interne, e la capogruppo Alessandra Zanutto. Il direttivo si era quindi espresso per una corsa elettorale con un proprio candidato e il nome più in auge è sempre stato quello dell'architetto Florio Favero.

La candidatura di Santandrea è stata invece ufficializzata poco dopo, a febbraio. La pandemia ha poi congelato la situazione, con una Lega che ancora non aveva sciolto le riserve, Forza Italia che aveva fatto capire di voler sostenere, in coerenza, il sindaco uscente e Fratelli d'Italia, che chiedeva a gran voce l'unità del centrodestra. Sabato scorso c'è stata una riunione tra questi partiti e alcune liste civiche. Sul tavolo c'era la proposta della candidatura della presidente della Residenza per anziani Francescon, Sara Furlanetto. L'assenza di alcuni gruppi accompagnata alle resistenze di diversi esponenti delle civiche e alle perplessità sul ritardo con cui si è deciso di valutare la proposta della candidatura avrebbero fatto saltare il possibile accordo.

CENTRODESTRA DIVISO

L'unica certezza al momento è che il centrodestra si presenterà diviso. Lo scenario più probabile sarebbe quello di una Lega che punterebbe sulla candidatura di Florio Favero. Con loro ci sarebbero due liste civiche, quella di Caterina Pinelli e Pietro Rambuschi. Fratelli d'Italia sosterrà invece il sindaco uscente. «Preso atto dell'impossibilità di tutto il centrodestra, liste civiche comprese, di identificarsi in un candidato sindaco unitario - ha detto il coordinatore locale Michele Lipani - abbiamo deciso, dopo un confronto programmatico elettorale, di sostenere la candidatura dell'attuale sindaco uscente di centrodestra, Maria Teresa Senatore. Fratelli d'Italia si pone come forza politica propositiva per stimolare una decisiva crescita socio-economica, oggi in difficoltà dagli eventi legati al coronavirus. Da qui si riparte per governare con nuova e rafforzata linfa la nostra città, con l'auspicio che le altre forze di centrodestra possano al più presto convergere». A questo blocco dovrebbe aggregarsi anche Forza Italia e altre tre liste civiche.

COMITATI CIVICI

Un altro fronte che si dovrebbe aprire nei prossimi giorni è quello del Comitato San Nicolò, che presenterà la lista Comitati civici e pare voglia candidare il proprio portavoce Ennio Vit. Devono ancora scoprire le proprie carte sia Graziano Padovese, che nella scorsa tornata aveva coordinato la campagna elettore di Luigi Toffolo, che il Movimento Cinque Stelle. Il centrosinistra nel frattempo è già al lavoro con le liste che correranno a sostegno di Santandrea: Pd, Articolo Uno, Città per l'uomo, Tutta un'altra Portogruaro e Per Stefano Santandrea Sindaco.

Teresa Infanti

