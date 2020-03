Un secondo decreto. Questa volta per estendere a tutto il Paese i divieti, le restrizioni e le regole di comportamento fissate domenica scorsa dal governo per alcune aree del Nord. Una decisione giusta e doverosa. Perché tutti siamo a rischio. E perché l'esigenza di contenere la diffusione del coronavirus riguarda ormai, purtroppo, tutte le Regioni italiane. Ma non dobbiamo pensare che sia finita: siamo, con ogni probabilità, all'inizio di una battaglia che speriamo non debba essere lunghissima, ma che forse abbiamo cominciato a combattere con troppi ritardi e con troppe incertezze. Ci sono in particolare due fronti su cui sarebbe giusto avviare subito una riflessione. Il primo riguarda il sistema delle autocertificazioni. Le ragioni di questo provvedimento sono chiare. Ma, così com'è stato congegnato e finora applicato, questo strumento consente una mobilità pressoché illimitata a tantissime persone. È necessario, se vogliamo davvero contenere l'espansione del virus, fissare regole più rigide e stringenti. Se infatti deve essere garantita ai pendolari o a chi ha seri problemi di salute la possibilità (certificata) di muoversi e di andare e tornare dal lavoro (...)

