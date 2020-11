Il giorno dopo l'individuazione da parte della Regione delle due strutture che diventeranno Covid-Hotel, l'Usl precisa quale sia stato il proprio ruolo. Spiegando che sabato 14 novembre, su indicazione della Regione, ha verificato le potenziali disponibilità di strutture ricettive del territorio per accogliere persone covid positive. Nasce così una «una rapida interlocuzione con il presidente di Federalberghi Belluno, Walter De Cassan» che due giorni dopo comunicava all'Ulss i nomi di due strutture disponibili. In precedenza, il 12 novembre, all'Ulss era pervenuta una nota della società Stayincortina Srl con la manifestazione di disponibilità a trasformare temporaneamente l'hotel Europa Executive di Belluno in un Covid Hotel, come già fatto per altri hotel del gruppo in Lombardia; il 16 novembre era arrivata la conferma di disponibilità a rendere fruibile per l'accoglienza la residenza Vigilio De Silvestro di Domegge di Cadore. «L'Usl Dolomiti ha quindi trasmesso le quattro disponibilità alla struttura regionale competente il 16 novembre stesso. È stato successivamente chiesto dalla Regione di individuare solo due strutture per il territorio ed è stato deciso di indicare l'hotel Executive di Belluno e la struttura di Domegge in virtù della maggior capienza degli alberghi e della localizzazione in due zone diverse della provincia. Le indicazioni inviate, quindi, sono frutto di disponibilità formali pervenute da soggetti titolati e non sono frutto di fantasia dell'Usl». (G.S)

