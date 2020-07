SCELTA DRASTICA

JESOLO «Abbiamo sempre fatto rispettare le regole, ma dal prossimo weekend saremo ancora più drastici: chi non collaborerà verrà allontanato dalla discoteca». Pronti a varare la linea dura. E' la scelta del King's, storica discoteca jesolana, la prima ad aprire i battenti dopo il lockdown. Fin dal primo giorno è stato rigido il protocollo attuato, ma ora a fronte delle tante polemiche degli ultimi giorni, e dell'ennesimo video lanciato nei social, questa volta appunto legato al King's, in particolare alla serata di martedì scorso, sempre con decine di giovani intenti a ballare a distanza ravvicinata, i gestori della discoteca di via John Lennon annunciano una stretta sulle misure di sicurezza al proprio interno. E per rispondere a quelle immagini, gli stessi gestori hanno diffuso a loro volta un video, nel quale però la musica è spenta e dalle casse esce solo l'appello a rispettare il distanziamento, con la mascherina indossata da tutti i dj.

«IL MINIMO SINDACALE»

«Nel video diffuso nei social spiega Riccardo Checchin, gestore del King's si vede chiaramente che i ragazzi ballano all'esterno, anche perché abbiamo aperto solo questa area del locale. Non c'è un ammassamento incontrollato e attorno alla pista si vedono gli addetti alla sicurezza pronti a intervenire nel caso in cui qualcuno superi i limiti. Possiamo dire che quelle immagini sono il minimo sindacale per andare in discoteca dove si va, come ha detto giustamente anche il sindaco Valerio Zoggia, per ballare e fare aggregazione.

SALVARE IL SALVABILE

Per tutti ormai la stagione è compromessa, noi vogliamo continuare a lavorare e cercare di salvare il salvabile: esistono delle prescrizioni indicate in un Dpcm, cerchiamo di rispettarle. E' un discorso che vale per tutti, però non si può continuare a demonizzare il mondo della notte, i nostri locali rappresentano un valore aggiunto nell'offerta turistica della città e della costa, abbiamo bisogno di sostegno e non di attacchi». Ma anche per questo è stata ribadita la massima volontà a rispettare (e a far rispettare le varie norme).

GRANDE SFORZO

«Fin dal primo giorno aggiunge Checchin - riteniamo di aver fatto la nostra parte: abbiamo ridotto la capienza, abbiamo indicato l'obbligo a rispettare il distanziamento l'uso delle mascherine. Più volte nel corso delle serate interrompiamo la musica per lanciare appelli al rispetto delle regole e abbiamo deciso di non chiamare dei dj stellari. Ovviamente è difficile lavorare in questo modo, tenendo poi conto che i balli ravvicinati tra congiunti sono ammessi e questo è un aspetto che apre molte altre questioni che però non ci competono. In ogni caso noi abbiamo deciso di fare un ulteriore passo: chi non rispetterà le regole e non accoglierà i nostri appelli verrà accompagnato fuori dal locale, più di così non possiamo davvero fare, tenendo conto che siamo una discoteca che vive di aggregazione».

Per il momento rimarrà invece chiuso il Muretto, locale finito nell'occhio del ciclone dopo il ballo di massa di 200 ragazzi di sabato scorso, senza mascherina e un vicino all'altro. I gestori hanno deciso di sospendere l'attività per questa settimana, ma sullo sfondo rimane l'ipotesi di un maxi provvedimento da parte della Prefettura.

IL PRESIDENTE ZAIA

Sulla questione è intervenuto anche il presidente della Regione, Luca Zaia, che ha incontrato ieri i rappresentanti del sindacato imprese di intrattenimento Silb e alcuni proprietari di discoteche. «Gli interlocutori - ha detto Zaia - mi hanno espresso la loro preoccupazione anche per il fatto che si avvicina la stagione autunnale e invernale. Stiamo parlando di un settore che mette a disposizione molti posti di lavoro e che rappresenta anche un elemento di promozione del territorio, basti pensare al turismo. I timori sono legati alla difficoltà di programmare i mesi futuri. Penso - ha aggiunto Zaia - che sia fondamentale ragionare in materia di linee guida e capire la loro sostenibilità, in accordo con il Ministero della Salute e il Governo».

Il commento del consigliere regionale Francesco Calzavara: «Al netto di alcuni errori - dice - che possono essere stati commessi, frutto anche di normativa non chiarissima, credo sia importante non criminalizzare una categoria tra le più colpite dal Covid-19, che sta cercando faticosamente di riprendere una sua normalità. E' importante che Jesolo possa continuare ad offrire un divertimento notturno in sicurezza per i tanti ospiti che stanno prenotando. Le esperienze positive e negative che ci sono state in queste settimane hanno dimostrato, che pur con le dovute cautele, i locali notturni possono e devono continuare ad essere parte integrante dell'offerta turistica della nostra città».

Giuseppe Babbo

