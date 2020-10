LE ORDINANZE

COMELICO Mascherina anche all'aperto e chiusura anticipata dei locali alle 22, ma due comuni aggiungono anche la possibilità di vendita per asporto dopo il coprifuoco. Le nuove ordinanze dei sindaci del Comelico hanno fatto precipitare i cittadini dei rispettivi comuni in un incubo già vissuto durante il lockdown dello scorso marzo. Un tuffo nel passato reso necessario dall'impennata improvvisa del numero di persone positive al Covid-19. Ieri l'Usl 1 Dolomiti ne ha rilevate altre sette nei comuni di Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore e Comelico superiore portando il totale a un'ottantina di casi. La crescita esponenziale delle positività ha spinto il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Sandro Cinquetti, a proporre alle amministrazioni comunali un'ordinanza ad hoc con misure di prevenzione per arginare il maxi focolaio del Comelico. E così è stato fatto. I primi cittadini Marco Staunovo Polacco (Comelico superiore), Manuel Casanova Consier (San Pietro di Cadore) e Oscar Meneghetti (Santo Stefano di Cadore) le hanno firmate ieri sera e saranno valide almeno fino al 15 ottobre.

LE REGOLE

Il primo obbligo per i cittadini del Comelico è quello di indossare la mascherina non appena escono di casa. Non solo quindi in luoghi affollati o all'interno dei locali. Dovranno farlo dappertutto finché rimangono nello spazio dei centri abitati. Sono esclusi i bambini al di sotto dei sei anni d'età e i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina. Buone notizie anche per i runners o coloro che svolgono attività fisica all'aperto. Per loro non c'è l'obbligo della mascherina ma dovranno allenarsi in forma individuale. Se, invece, usciranno in gruppo la distanza tra una persona e l'altra dovrà essere di almeno due metri. Limitazioni anche per gli esercizi e i locali pubblici che dovranno chiudere entro le 22. Tuttavia i comuni di San Pietro di Cadore e di Comelico superiore hanno lasciato la possibilità di continuare, oltre quell'orario, la vendita di cibo d'asporto. I gestori dei locali dovranno però seguire determinate regole: le ordinazioni solo online o per telefono; gli ingressi per il ritiro dei prodotti dovranno essere dilazionati nel tempo e comunque, anche negli spazi esterni di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro, tutti (gestore del locale, dipendenti, avventori) dovranno indossare mascherina e guanti; all'interno potrà entrare un cliente alla volta e fermarsi solo per il tempo necessario al ritiro e al pagamento. Rimane permessa anche la consegna a domicilio. Infine c'è il divieto di assembramento su tutto il territorio comunale, anche in ambito extra-urbano. Coloro che non rispetteranno le prescrizioni dell'ordinanza potranno essere sanzionati così come previsto dall'articolo 2 del decreto legge del 16 maggio 2020, numero 33, denominato Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19. Quindi con una multa che va da 300 a 3mila euro. Almeno per quanto riguarda i cittadini. Nei casi in cui la violazione venga commessa da un locale, potrebbe scattare anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. C'è poi uno scenario ben peggiore che è quello dei Delitti colposi contro la salute pubblica. Cioè l'articolo 452 del codice penale. Quando, ad esempio, una persona positiva al covid-19 esce di casa e contagia di proposito altre persone. In questo caso la punizione può arrivare fino ai cinque anni di carcere. L'ordinanza dei sindaci sarà valida per due settimane. Dopo di che si vedrà se prorogarla o abolirla. Il destino dei cittadini del Comelico è nelle loro mani.

D.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA