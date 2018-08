Scattano i respingimenti in Spagna, ora via al dialogo con l'Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BERLINO C'è l'accordo fra Berlino e Madrid sui respingimenti immediati dalla Germania dei richiedenti asilo. È stato firmato il 6 agosto, e sarà in vigore in tempi strettissimi: da sabato prossimo, chi mette piede in territorio tedesco, pur avendo fatto richiesta in Spagna, sarà rispedito nel paese governato da Pedro Sanchez «nel giro di 48 ore». A parte il caldo torrido, il clima è dunque ideale per la visita privata di Angela Merkel al premier socialista, sabato e domenica prossima in Andalusia. Con Italia e Grecia, invece, «il...