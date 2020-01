Scatta il salvataggio per il cigno Ubi

Sos per il cigno Ubi. Il popolo del web si è mobilitato in massa pubblicando foto e appelli per l'esemplare rimasto a secco di fronte a Palazzo Belgrado a causa dell'asciutta programmata della Roggia di Palma, che, per tappe, dall'8 gennaio scorso, interesserà il canale fino al prossimo 11 marzo. E non sono rimasti inascoltati. Si è subito data da fare Chiara Vattolo, dell'associazione Vittoria for animal Rights, che si sta occupando di papere, germani e anatre rimasti nella stessa situazione del collega biancopiumato, grazie ad un innovativo accordo promosso dal Consorzio di bonifica Pianura friulana (cui non compete la fauna anatide, perché questo è il nome tecnico), che invece, come sempre, si è fatto carico di recuperare i pesci con il supporto dell'Ente tutela patrimonio ittico.

«Come associazione, collaboriamo con il Consorzio ma solo per occuparci della fauna anatide - spiega Vattolo -. Ho chiamato la Forestale che mi ha spiegato che il cigno è del Comune di Udine. Ho quindi contattato l'assessore all'Ambiente di Palazzo D'Aronco, Silvana Olivotto, che si è attivata e ha investito del problema la segreteria del sindaco». Olivotto conferma che presto ci sarà una soluzione per l'animale.

De Mori a pagina II

