Scatta di nuovo l'allerta arancione L'aria è pessima con smog in salita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NUOVO ALLARMEMESTRE È ritornato lo smog. Nel bollettino di ieri, il primo della settimana, Arpav ha certificato che nella centralina di riferimento urbano del parco Bissuola il limite di 50 microgrammi per metro cubo d'aria del Pm10 è stato superato per quattro giorni consecutivi, per cui è scattata l'allerta arancione. Da giovedì, infatti, si sono avuti dati costantemente in crescita: da 59 a 66, a 70 e fino a 100 domenica, per cui la qualità dell'aria da scadente è diventata addirittura pessima. UNA CAPPA SUL VENETOCome sempre, il...