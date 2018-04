Scatolettisti, tornano alla carica le bande di truffatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Le segnalazioni arrivano in continuazione, praticamente ogni giorno. Con l'arrivo della belle stagione, come accade sostanzialmente ogni anno di questi tempi, sono arrivate in città alcune e bande di scatolettisti. Il timore, inutile quasi ribadirlo, è che queste bande prevalentemente dell'Europa dell'Est si trovino praticamente senza controlli in quanto troppo spesso l'azione ai danni dei turisti avviene senza che le forze dell'ordine possano fare qualcosa di concreto.In ogni caso le segnalazioni riferite a gruppi di...