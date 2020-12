LE INIZIATIVE

VENEZIA Il delivery di Natale alla fine l'ha fatto la San Vincenzo mestrina. Venerdì mattina, già di buon'ora, l'associazione con il presidente Stefano Bozzi e un gruppo di volontari, è andata a consegnare a domicilio una settantina di pasti caldi, per 160 persone, ai poveri della propria rete di assistenza. Nell'occasione sono stati distribuite anche le ceste natalizie donate dal sindaco Luigi Brugnaro e le scatole di Natale, accompagnate da una lettera sempre del primo cittadino, preparate da tantissima gente e che hanno avuto un grandissimo successo.

«Le persone ci aspettavano già sull'uscio di casa», ha raccontato Bozzi, un'immagine che la dice lunga sulle difficoltà del momento. A Natale hanno funzionato regolarmente le mense dei frati Cappuccini a pranzo (con 110 coperti), a cena quella di Ca' Letizia sempre della San Vincenzo (un centinaio gli ospiti, leggermente in flessione in questi giorni di festa), e alla papa Francesco della Caritas vicariale di Marghera (una quarantina). Sono state molte, poi, le iniziative di solidarietà e di sostegno al Patriarcato organizzate a ridosso delle feste. Il Rotary Club Venezia ha donato 250 card alimentari, per un importo totale di 6.150 euro, per fare la spesa nei supermercati Despar. Inner Wheel di Venezia, associazione legata allo stesso Rotary, ha donato 2.000 euro alla Fondazione Caritas Venezia. La stessa cifra è stata offerta da Confindustria Venezia. L'azienda di profumeria, saponi e prodotti per l'igiene Mavive, da tutti conosciuta con il nome della famiglia Vidal, ha donato 40mila litri di gel disinfettante per le parrocchie, le strutture della Caritas, dell'Opera Santa Maria della Carità, dei Centri don Vecchi, delle scuole paritarie della Fism, dei gruppi dell'Azione cattolica e degli scout dell'Agesci. Il Venezia Football Academy, la scuola calcio e di promozione sportiva per bambini e ragazzi associata al Venezia Fc, ha confezionato 150 scatole con indumenti e libri di testo. La Caritas diocesana ha ricevuto dall'associazione Balconi Azzurri, di San Giovanni Lupatoto, 500 euro in buoni spesa della Coop da 25 euro. Le banche Carige, San Marco e Intesa, hanno sostenuto con donazioni i progetti pastorali e di carità che la Chiesa veneziana promuove costantemente nei confronti della collettività e soprattutto delle persone in difficoltà.

Già la scorsa settimana, invece, l'associazione dei Panificatori della provincia aveva donato un centinaio di panettoni per gli ospiti delle mense e per i detenuti nelle carceri cittadine. Altri duecento ne erano stati comprati direttamente dalla diocesi, anche per sostenere l'attività professionale degli artigiani. (a.spe.)

