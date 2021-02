IL CASO

VENEZIA Deve uscire dal carcere questa mattina, dopo aver scontato una condanna per furto, ma è risultato positivo al Covid e non sa dove andare.

Un quarantottene, detenuto nel carcere di Santa Maria Maggiore, si trova in una situazione paradossale alla quale, fino a ieri, nessuno era ancora riuscito a trovare una possibile situazione.

A denunciarlo è il suo legale, l'avvocato Marco Zanchi, preoccupato per cosa potrà accadere. «Il mio assistito non ha disponibilità economiche e non può recarsi nell'abitazione degli anziani genitori, entrambi ottantenni, perché potrebbe contagiarli, mettendo a rischio la loro salute».

Qualche giorno fa il detenuto, subito dopo aver saputo il risultato dell'ultimo tampone a cui è stato sottoposto, ha informato la direzione del penitenziario in relazione alle sue difficoltà e preoccupazioni, ma senza ottenere alcuna soluzione: ovviamente non può essere trattenuto in carcere senza titolo, in quanto proprio oggi scadono i termini della sua reclusione. Ma al tempo stesso non può certamente restare a circolare liberamente, in quanto è positivo al Covid e costituisce un rischio per tutte le persone che può incontrare, che potrebbero essere a loro volta contagiate.

SERVIZI SOCIALI

«Si tratta di una situazione paradossale, alla quale i Servizi sociali devono dare una risposta - prosegue l'avvocato Zanchi - È un problema che riguarda il mio assistito, ma può avere conseguenze su tutta la comunità».

L'emergenza Covid negli ultimi mesi ha creato molti problemi all'interno dei penitenziari, e la situazione a Santa Maria Maggiore è stata particolarmente grave, con una cinquantina di contagiati, tanto da obbligare la direzione a creare alcune sezioni riservate ai contagiati a a chiudere il carcere a nuovi ingressi, ma anche ad eventuali trasferimenti, per evitare di estendere il rischio di contagi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA