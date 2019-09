Scarabellin, il pugile-poeta che si allenava come Rocky

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Da ragazzo si allenava tirando ganci sui quarti di bue appesi al macello pubblico di San Giobbe, come Rocky Balboa. E sebbene nel corso degli oltre trenta incontri di boxe disputati come mediomassimo non sia riuscito a ottenere nessun titolo, la sua maniera spettacolare di combattere e il fatto che scrivesse poesie e canzoni veneziane (che ancora oggi si sentono cantare in gondola o si possono trovare comodamente sul web) lo resero un personaggio molto amato in città, e uno dei simboli della Venezia a cavallo tra gli anni Cinquanta e...