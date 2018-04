Scalo piccolo per i maxi-mercantili «Così rischiamo di perdere i traffici»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRAFFICIMESTRE Anche le navi mercantili, al pari di quelle da crociera, soffrono di gigantismo e rischiano di non entrare a Marghera. È per questo che nelle banchine è in corso una mezza rivoluzione: agenti marittimi, spedizionieri, terminalisti, rimorchiatori, sindacalisti sono in trincea. «I terminal utilizzano i dipendenti della Nuova Compagnia dei lavoratori portuali (Nuova Clp) ma se calano i traffici non li chiamano più - commenta Toni Cappiello, segretario Cgil Trasporti -. E se le navi vanno a Trieste anche per una sola volta, poi...