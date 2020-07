SCADENZA ANTICIPATA

TRIESTE In anticipo di una settimana rispetto a quanto programmato, la Regione Friuli Venezia Giulia si prepara a dare il via libera ai saldi di fine stagione già da sabato 25 luglio, con una mossa caldeggiata dalle categorie economiche interessate (che pur nei mesi scorsi avevano chiesto di variare il tradizionale calendario del commercio posticipando gli sconti all'1 agosto) che in pochi giorni ha subito un'accelerazione improvvisa partita da due constatazioni: la difficoltà nella ripartenza del settore, che soffre i due mesi di blocco in primavera e una successiva ripartenza stentata delle vendite, e l'accordo trovato a livello nazionale trovato lunedì dalla Conferenza delle Regioni, con il voto favorevole del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che ha accolto l'indirizzo che permette di anticipare, sulla base delle esigenze del tessuto economico, la data di avvio dei saldi rispetto al primo agosto 2020.

DOMANI L'UFFICIALITÀ

La decisione inerente il giorno d'avvio delle vendite di fine stagione verrà formalizzata dalla Giunta regionale nel corso della seduta di giunta convocata per domani mattina. Si pensava che la scelta potesse essere ratificata già ieri, ma in ogni caso l'assessore regionale Sergio Emidio Bini ha già provveduto a informare i rappresentanti delle categorie interessate dal provvedimento in arrivo, che a loro volta hanno condiviso la notizia con i propri associati. I saldi normalmente partono a inizio luglio, ma a causa della pandemia da coronavirus la Conferenza delle Regioni aveva deciso di posticiparli, cambiando di recente idea anche su istanza di alcuni governatori orientati ad accelerare, a partire dalla Regione Campania con il presidente Vincenzo De Luca che ha dato il via liberà già da martedì 21 luglio.

CONFCOMMERCIO FVG

«Molte attività erano già partite con sconti e promozioni, quindi era inutile avere un sistema che viaggiava su doppi binari - ha già commentato il presidente regionale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo - Rispetto agli scorsi anni, il fatto di aver prorogato il via di qualche settimana era legato a una ripartenza che auspicavamo più veloce. A questo punto i magazzini delle aziende sono seriamente appesantiti per effetto del lockdown e per l'impossibilità di vendere capi primaverili oltre che estivi. Riteniamo l'anticipo dei saldi, quindi, corretto».

CORSA A RIVEDERE I PIANI

C'è stato chi ha osservato che l'aver anticipato così in modo repentino i saldi potrà mettere in difficoltà i commercianti, costretti a rivedere i prezzi, le modalità della scontistica e l'organizzazione delle merci e della vendita nei negozi in tutta fretta. Ma l'intenzione è permettere a chi necessita di fare cassa e teme di ritrovarsi a fine estate con un eccesso di abiti e altri articoli invenduti, di poter approfittare dell'ultima settimana di luglio per attirare i clienti che con agosto potrebbero andare invece in vacanza o rinviare a tempi migliori gli acquisti. I frutti di una stagione anomala, figlia dell'epidemia e della quarantena nazionale imposta tra fine inverno e inizio primavera, si raccoglieranno solo tra qualche settimana, ben sapendo che negli ultimi mesi piccole e grandi attività commerciali hanno condiviso le difficoltà del momento.

NOTTE BIANCA

Per il momento resta invece confermata a Udine la data di sabato 1 agosto con l'ormai tradizionale appuntamento del concerto del risveglio, la notte bianca e il concerto sul piazzale del Castello. I saldi della notte bianca saranno accolti, alle 7.30 del mattino, dalle note del pianoforte di Glauco Venier in piazza Libertà per il consueto concerto del risveglio. È obbligatoria la prenotazione. La giornata si concluderà alle ore 20.00 con l'esibizione della U2 Tribute Band Seven Eleven - E-Lisa Dj Set sul piazzale del Castello. Per partecipare è necessaria la prenotazione. Per l'iscrizione al concerto U2 Tribute Band Seven Eleven - E-Lisa Dj Set: la prenotazione nominale è obbligatoria per tutti (anche per i bambini di ogni età) inviando una mail al seguente indirizzo: concerti@azalea.it; ciascun utente potrà riservare il posto per massimo 4 persone (inclusi i bambini, di qualsiasi età). In fase di prenotazione, è obbligatorio indicare nome, cognome e indirizzo mail di ciascun partecipante, nonché numero di telefono della persona che effettua la prenotazione. Il giorno dell'evento, per accedere, basterà mostrare la conferma della prenotazione ricevuta via mail da Azalea.it, e un documento di riconoscimento.

