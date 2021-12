LA FOTOGRAFIA

BELLUNO La Val Comelico è un fazzoletto di terra di 280 chilometri quadrati disteso nella parte più alta della provincia. È formata da cinque comuni che, in totale, non raggiungono i 7mila abitanti (il 31 dicembre 2020 erano 6.884). Come se non bastasse il 28% della popolazione, cioè un cittadino ogni 3,5, ha più di 65 anni. Fattori che, tuttavia, non impediscono alla valle più a nord della provincia di avere una produzione annua che secondo la Camera di Commercio di Treviso-Belluno supera i 100milioni di euro. Insomma, il Comelico ha trovato una formula che funziona, nonostante i pochi abitanti e le difficoltà insite nelle terre di montagna. I dati sono importanti per capire quanto sarà penalizzata, la valle, dalla chiusura della galleria Comelico che di fatto taglierà fuori parte dei flussi provenienti dal Cadore.

SERRANDE ABBASSATE

Molti cittadini che hanno imprese locali, ad esempio a Santo Stefano di Cadore, hanno già dichiarato di avere paura per le possibili ripercussioni a cascata sul territorio: chiusura dei negozi e delle attività. È per questo motivo che ieri mattina, in Prefettura, i sindaci dei comuni coinvolti hanno chiesto dei ristori o dei benefici fiscali per i loro cittadini affinché si riesca a tamponare il danno economico e sociale. Lo studio della Camera di Commercio di Treviso-Belluno ha preso in considerazione tutta la Val Comelico. Quindi i comuni di Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore.

I NUMERI

Al 30 settembre 2021 erano attive 761 imprese locali per 1.239 addetti (soltanto l'1,8% del totale addetti in provincia di Belluno). Di queste realtà, 566 sono sedi di impresa, 227 sono artigiane. Negli ultimi 10 anni, tra settembre 2011 e settembre 2021, si è registrata una flessione delle sedi (71 in meno) e una crescita delle unità locali dipendenti (22 in più). Mentre nei 12 mesi appena trascorsi c'è stato un incremento da entrambe le parti (si parla di 12 unità locali e 2 sedi in più, rispetto all'anno precedente). Il valore della produzione nell'area (società di capitali) è di 73 milioni di euro. Il dato di riferisce a 46 bilanci d'impresa, i cui addetti rappresentano un terzo del totale degli addetti del territorio. Secondo la Camera di Commercio, il valore della produzione totale può essere stimato al di sopra dei 100 milioni di euro. Un altro punto forte del Comelico è il turismo. Al 31 dicembre 2020, stando ai dati della Regione Veneto, si contavano 19 alberghi con 611 posti letto e 749 esercizi extra-alberghieri con 881 i posti letto associati a campeggi, rifugi e Bed&Breakfast e 3.563 posti letto riferiti ad alloggi. Prima della pandemia, quindi nel 2019, i flussi turistici nel Comelico hanno toccato i livelli massimi dal 2010. Sono stati registrati 35.320 arrivi (+88,5% in dieci anni) e 138.506 presenze (+23,4%). Nel 2020, invece, l'impatto del covid ha fatto registrare flessioni consistenti su base annua più in termini di arrivi (-13,9%) che di presenze (-5%). Ma tale contrazione è risultata comunque meno intensa rispetto alla media provinciale (-35,7% e -24,8% rispettivamente per arrivi e presenze).

LE DESTINAZIONI

Dove preferiscono andare i turisti? Oltre la metà degli arrivi e presenze si concentrano nel comune di Comelico superiore. Segue Santo Stefano di Cadore con oltre un terzo degli arrivi e circa il 30% delle presenze. Negli ultimi 10 anni, è aumentato il peso dei comuni di San Pietro di Cadore e di San Nicolò Comelico, sia in termini di arrivi (dal 6,9% al 9,3% il primo e dallo 0,7% al 5,9% il secondo) che di presenze (dal 9,1% al 12% il primo e dall'1,8% al 4,2% il secondo). Trend confermato nei primi 9 mesi del 2021 che hanno evidenziato una buona ripresa. A partire da maggio, infatti, arrivi e presenze si sono mantenuti anche al di sopra dei livelli del 2019, limitando lo scarto degli arrivi rispetto ai flussi pre-pandemia al -4% e superando, invece, il dato delle presenze rispetto al 2019 (+5,2%). Non stupisce, quindi, che i sindaci si siano opposti alla chiusura totale o parziale della galleria prospettata dal prefetto.

Davide Piol

