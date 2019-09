«Sbalzato in acqua salvo per miracolo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SUPERSTITEVENEZIA La corsa era già finita e lui si era alzato. Si è salvato per questo Mario Invernizzi, l'unico superstite del tragico incidente di martedì sera. Quando il motoscafo offshore ha impattato la lunata alla bocca di porto del Lido, lui era l'unico in piedi e per questo è stato l'unico ad essere catapultato fuori dell'imbarcazione. «Si era alzato per sistemare la borsa - racconta Giampaolo Montavoci, presidente dell'associazione motonautica di Venezia, pluricampione di offshore, che è stato il primo ad andare a trovare...