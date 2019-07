Sbalzata dalla barca muore davanti al papà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DRAMMAVENEZIA È bastato un secondo a trasformare una semplice gita domenicale estiva in una tragedia immensa. La vittima, questa volta, è una ragazzina di 12 anni, Cecilia Piva di Mira. Troppo gravi le lesioni riportate nello scontro della barca su cui si trovava con tutta la famiglia: è deceduta nel trasporto in pronto soccorso. L'ennesimo schianto in laguna, l'ennesima morte. Ancora una barca contro una briccola ma negli ultimi anni non era mai successo che a morire fosse una bambina. LA DINAMICAOre 17.45. Su quel motoscafo ci sono...