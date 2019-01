«Sbagliano i sindaci ribelli Pedaggi, altri stop in vista»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, grazie al suo intervento, c'è stata una sterilizzazione degli aumenti tariffari sul 90% delle rete autostradale. Un blocco a tempo che prelude ad una ridefinizione del quadro regolatorio complessivo. Come vi muoverete? «È un primo risultato di cui vado molto fiero e che segna un riequilibrio degli interessi in gioco in favore dei cittadini. Il quadro regolatorio è già cambiato e lo si vedrà quando partiranno i nuovi piani economici quinquennali con i concessionari. Quindi i prossimi anni saranno...