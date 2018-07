Savona indagato per usura bancaria Di Maio lo difende `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Garantismo e anti-giacobinismo. Ecco come i 5 stelle, a cominciare da Luigi Di Maio e da un big come Stefano Buffagni, reagiscono alla notizia che riguarda il ministro Paolo Savona: indagato dalla Procura di Campobasso, insieme ad altre 22 persone, per presunta «usura bancaria». Il procuratore molisano, Nicola D'Angelo, precisa comunque che l'iscrizione nel registro degli indagati del titolare degli Affari Europei costituisce un «atto dovuto». Di Maio è sulla linea del no problem: «Conoscevamo l'indagine su Savona, e lo...