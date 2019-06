Saverio De Martino, assoluzione definitiva «Non c'è stata alcuna condotta illecita»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Quasi un anno fa, il 9 luglio 2018, la Corte d'Appello di Catanzaro indicava la strada maestra per arrivare all'approdo di oggi. Lo faceva rovesciando la sentenza di primo grado che aveva condannato Saverio De Martino, imprenditore del Lido di Venezia, a 8 anni di carcere per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso. In Appello, undici mesi fa, era però arrivata l'assoluzione «perché il fatto non sussiste», scrivevano i giudici calabresi nel cancellare le accuse mosse all'imprenditore che la Procura...