Si riducono sempre di più i comuni covid free del Friuli Venezia Giulia e nove sono rimasti indenni dalla nuova ondata di contagi secondo la mappa regionale: Rigolato, Ravascletto, Raveo, Preone, Savogna e Drenchia in provincia di Udine; Cimolais ed Erto e Casso nel pordenonese; Monrupino a Trieste. L'ultimo in ordine di tempo ad aver riscontrato il primo caso assoluto di positività è Sauris, fino alla scorsa settimana isola felice. «Ormai diversi giorni che ci aspettavamo la brutta notizia e purtroppo è arrivata ha spiegato il sindaco Ermes Petris - Non potevamo pensare di rimanere indenni da questa seconda ondata epidemica e certamente, il notevole flusso turistico di questi ultimi mesi, non ha contribuito al pieno rispetto del distanziamento sociale e delle necessarie regole di prevenzione. Anche la nostra comunità ha il primo caso di positività e forse ce ne saranno altri nei prossimi giorni». Da quanto emerso si tratta di un operatore turistico che probabilmente si è contagiato a seguito del contatto con alcuni villeggianti: anche negli ultimi weekend, infatti, Sauris ha registrato una buona presenza di turisti. Tutti i contatti più stretti della persona contagiata fortunatamente sarebbero risultati negativi ai tamponi. «Da domenica siamo in zona arancione e questo, se da un lato va a colpire le nostre attività legate al turismo (comunque in bassa stagione), dall'altro ci rende pienamente responsabili di quello che sarà il diffondersi del virus nel nostro territorio. Dipenderà quindi dal nostro comportamento e da quello dei nostri corregionali il tempo di chiusura dei nostri Comuni e delle nostre attività ha aggiunto Petris - Per questo raccomando, anche nel rispetto delle categorie più fragili quali i nostri anziani, il rispetto del distanziamento sociale, il corretto uso delle mascherine, la frequente pulizia delle mani e delle superfici. Avere i sintomi del virus non è una colpa e quindi non vanno taciuti ma anzi comunicati senza indugio alla nostra dottoressa De Prato. Un ringraziamento di cuore per l'attenzione e un augurio di pronta guarigione al nostro paesano».

