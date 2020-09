IL QUADRO

CASTELFRANCO È a tutti gli effetti un passo indietro quello di Maria Gomierato. L'appoggio esterno al candidato sindaco di centrosinistra Sebastiano Sartoretto da parte della sua coalizione civica potrebbe non esserci. Dopo le dichiarazioni di martedì in cui l'ex sindaca si dichiarava pronta a sostenere il secondo arrivato, ieri c'è stata una precisazione. «La scelta di appoggiarlo è una posizione personale, non una posizione di gruppo -ha puntualizzato Gomierato- nei prossimi giorni ci ritroveremo per decidere una posizione unitaria e condivisa. Potremmo anche optare per la libertà di voto. Ci ritroveremo soprattutto per vederci tutti assieme e festeggiare il nostro risultato e il percorso che abbiamo fatto».

POSIZIONI NEUTRALI

Insomma la posizione della coalizione civica dell'ex sindaco potrebbe essere anche neutra rispetto ai 2 contendenti Marcon e Sartoretto. «Di sicuro non appoggeremo Marcon -aggiunge Gomierato- questo è escluso perché il nostro obiettivo è il cambiamento. Potremo invece esprimere una posizione simile a quella del 2010, quando arrivammo terzi e la nostra posizione fu di libertà di scelta. Non abbiamo mai fatto calcoli, chiesto poltrone e non le chiederemo in caso di appoggi politici. Non abbiamo richieste, né rivendicazioni. Ogni nostra scelta è orientata al bene di Castelfranco, non alle poltrone. Non abbiamo mai pensato ad apparentamenti, è uno strumento che non funziona. Le persone votano i progetti e le idee, non gli accordi tardivi». Anche Grazia Azzolin, capolista di Castelfranco Rinasce, l'altra civica ad aver sostenuto il candidato sindaco Maria Gomierato, si pone sulla stessa linea. «Ci ritroveremo a breve con il gruppo per prendere una posizione condivisa -spiega- e decideremo se dare appoggio o meno ad uno dei due candidati». Anche il candidato sindaco dei 5 Stelle Cristian Bernardi frena e lo fa adducendo le stesse motivazioni. «Ho espresso una posizione personale di appoggio a Sartoretto -spiega- con il gruppo ci troveremo per decidere una linea comune, che potrebbe anche essere quella della libertà di scelta». Bernardi esclude solamente l'opzione di un appoggio a Marcon, inconciliabile con la linea politica del gruppo pentastellato castellano. Insomma l'appoggio politico dei gruppi di minoranza a Sartoretto non è così scontato come sembrava in un primo momento. In particolare nelle civiche dove convivono persone di estrazione politica differente. Sarà dunque un ballottaggio quanto mai incerto.

CONTATTI INFORMALI

Sartoretto, dal canto suo, esclude la possibilità di apparentamenti. «Non faremo nessun apparentamento -spiega- abbiamo parlato solo di appoggi e intese politiche. Abbiamo avuto contatti informali in queste ore con esponenti di altre liste di minoranze. Noi ci appelliamo a tutti i gruppi di opposizione che chiedono un cambiamento e vogliono una città diversa rispetto a quanto c'è stato negli ultimi 10 anni». Sartoretto conferma che la sua coalizione civica sta organizzando eventi che si svolgeranno nei prossimi giorni. Il risultato del primo turno è stato chiaro. Il candidato sindaco leghista Marcon ha riportato una vittoria importante con il 47,38% dei consensi. Per poco meno di 3 punti percentuali non ha centrato la vittoria al primo turno.

IL PESO DEGLI INDECISI

Al ballottaggio potrebbero essere i voti degli indecisi a portarlo alla vittoria. Sebastiano Sartoretto, a capo di 3 civiche e appoggiato dal Pd, arrivato secondo con il 25,06%, punta a raccogliere tutte le opposizioni sotto la bandiera del cambiamento. Maria Gomierato ha ottenuto il 17,54%. Al quarto posto si è piazzato il giovane Lorenzo Zurlo della civica Punto d'Incontro con il 6,76%. All'ultimo il Movimento 5 Stelle con il candidato sindaco Cristian Bernardi che ha ottenuto il 3,27%. Saranno decisivi al ballottaggio i voti di chi al primo turno non è andato a votare. Circa 12mila persone pari a quasi il 40% sul totale degli aventi diritto. Trovare consensi all'interno di questo bacino sarà la vera sfida di questo ballottaggio.

Daniele Quarello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

