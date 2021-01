LA RINUNCIA

CAMPONOGARA Lo slancio c'era tutto per aderire ieri a Io Apro, poi durante la giornata la decisione di rinunciare e non aprire. E' quanto successo al ristobar Le Petit che si trova in Piazzetta Unità d'Italia a Camponogara: tra i pochissimi in provincia di Venezia, i due soci gestori del locale, Mirco Coccato e Andrea Convento, avevano manifestato l'intenzione di aderire alla protesta che avrebbe portato all'apertura del loro locale, poi il ripensamento dovuto a diverse considerazioni e, soprattutto, con il peso dell'insuccesso avuto in zona dell'iniziativa. Come mai a poche ore la rinuncia ad aprire? «Ci siamo resi conto di essere soli in Riviera del Brenta e tra i pochi in provincia ad aver considerato di tenere aperto- spiega Coccato -. Questo ha cambiato lo slancio verso una protesta che doveva unire la categoria stanca della situazione in un atto significativo. Ma se ci si trova da soli, senza garanzie e unità, l'iniziativa non ha lo stesso peso anche nell'affrontare i controlli che erano stati annunciati. Inoltre, non siamo stati più convinti d'avere tutela legale e appoggio politico. Non poco ha pesato anche il mancato sostegno delle nostre associazioni di categoria che non hanno condiviso questa iniziativa ma che vorremmo invece a nostro fianco in una situazione davvero critica. A questo punto pensiamo debba essere o tutti o nessuno per ottenere qualcosa». Perché invece all'inizio Io Apro vi aveva convinto? «Abbiamo considerato l'iniziativa di protesta spiega Coccato - perché non troviamo coerenza tra i divieti imposti a noi e le concessioni fatte ad altre attività che invece possono lavorare in maniera libera, anche creando assembramenti. Da tempo, muovendomi per commissioni personali o per il locale, noto che altre attività, considerate evidentemente meno a rischio o più necessarie della nostra, in realtà non sono così ligie nel gestire il flusso di clienti. Trovo ci sia, quindi, poco equilibrio nel considerare che la nostra attività sia più a rischio, perché possiamo mettere in campo tutte le misure di sicurezza e di tracciamento». Come hanno reagito i clienti all'ipotesi di un'apertura? «Quando si è sparsa la voce che avremmo aderito all'iniziativa racconta Coccato- abbiamo ricevuto una decina di chiamate per prenotare dei tavoli, persone che volevano informazioni per venire a mangiare per cena. Infatti abbiamo le nostre cucine e, normalmente, facciamo anche servizio ristorante su prenotazione, invece a pranzo o per aperitivo non serve e riusciamo a gestire gli avventori tra i posti al chiuso e quelli all'aperto».

Gaia Bortolussi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA