Sardegna, il Pd riparte dai civici Ma sul listone di Calenda è già lite

IL CASOROMA Non una bad company, ma quasi. Non un brand vincente, e questo è sicuro. Di fatto il Pd, dopo la vittoria (geograficamente limitata a Cagliari ma tendenzialmente di qualche importanza politica nazionale) di Andrea Frailis per il centrosinistra versione civica, si accorge di quanto superando se stesso può rientrare in partita. Ma senza sventolare troppo la propria bandiera di partito. «Ci vuole unità di ogni riformismo, larghezza di vedute e non parate elettorali di partito. Così si vince». Lo dice proprio Frailis, il...