Saranno 97 le imprese femminili del Friuli Venezia Giulia che potranno contare su un contributo in conto capitale da parte della Regione per un importo compreso tra 2.500 e 30mila euro, in virtù dei fondi (1,5 milioni) che la Giunta regionale ha destinato nell'ultima seduta, su proposta dell'assessore alle Attività produttive, Sergio Bini. Si tratta dello scorrimento della graduatoria del bando del settembre 2019, sul quale sono state presentate 497 domande per 7,34 milioni. Fino ad ora sono state soddisfatte 226 imprese e per altre 21 sono in corso le istruttorie. Con questo ulteriore importo, riceveranno i benefici 26 aziende a Pordenone, 46 in provincia di Udine, 17 in quella di Trieste 8 a Gorizia, per cui sarà soddisfatto l'80,37% delle richieste presentate. La Giunta, su proposta di Bini, ha anche approvato una modifica al Regolamento per la concessione di contributi alle imprese rosa. Tra gli interventi, la rendicontazione è prorogata da 60 giorni a 6 mesi e i contributi possono riguardare anche l'acquisto o la locazione finanziaria di dpi e apparecchi e dispositivi per la sicurezza e la sanificazione. Su proposta del vicepresidente e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, l'Esecutivo ha poi approvato l'avviso dedicato al Terzo settore per la presentazione di progetti.

Lanfrit a pagina VII

© RIPRODUZIONE RISERVATA