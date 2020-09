Braccia (reali) per la viticoltura eroica. Blazer azzurro, guanti e forbici: la vendemmia diventa Royal con Sarah Ferguson. La Duchessa di York è stata senza dubbio l'ospite più esclusiva sulle colline della Docg in questi giorni. Volata da Portogallo con aereo privato, l'ex moglie di Andrea d'Inghilterra ha trascorso tre giorni in area Unesco unendo un accordo commerciale con fine benefico siglato con Hausbrandt alla visita delle cantine della Docg, senza negarsi il lusso di provare la vendemmia d'altura. Che Sarah Ferguson fosse l'elemento più pop della casa reale inglese si sapeva da tempo. Fergie la Rossa arriva sulla colline del prosecco. Per lei non champagne blasonato e un po' demodè, ma le bollicine democratiche. La visita nasce dai rapporti tra lo staff della Duchessa e Alessandro e Gianantonio Tramet che con la società Tramite possiedono uffici a New York e Londra. Sarah, è atterrata domenica con un volo privato all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Ospite dell'Hotel abbazia di Follina ha cenato da Gigetto e in Ghiacciaia oltre che nella villa della famiglia Zanetti, ospite a pranzo del signor Martino e di suo figlio Farizio. Ieri però Sarah Ferguson è stata protagonista, insieme al sindaco Luciano Fregonese, di un'esclusiva vendemmia nella Docg alla tenuta Fasol Menin.

Filini a pagina 17 in nazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA