Sarà una strana domenica per la casa della Reyer, che 3.500 persone solitamente le vede solo nelle grandi occasioni: dalla partita di cartello (quella di ieri sera con Bologna, per esempio) alle sfide ai playoff. Ultimamente numeri del generi li ha raggiunti anche con i grandi concorsi pubblici: da quello per infermieri a quello per l'ingresso nella polizia locale. Niente di tutto questo, stavolta sarà il cuore dell'emergenza del grande piano di domenica. Scelta naturale: il palazzetto è la struttura al chiuso più ampia della città, unica probabilmente in grado di fare da punto di raccolto per gli sfollati della grande evacuazione. Il Taliercio darà la possibilità di rimanere al caldo e la protezione civile gestirà l'accoglienza, con un punto ristoro e la colazione offerta a tutti gli sfollati. I residenti evacuati dovranno raggiungere il palasport con un servizio di bus navetta offerto da Actv che partirà ogni cinque minuti dalle varie fermate di viale San Marco: Sansovino, Molmenti, Boerio, Forte Marghera. Anche il comitato quartiere di via Pertini e l'Auser metteranno a disposizione un proprio spazio: la sala Colonna del centro civico di via Gagliardi 27, che sarà aperta dalle 6.45.

© RIPRODUZIONE RISERVATA