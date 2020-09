IL COLLOQUIO

Gli scrutini non sono ancora terminati ma l'esito è abbastanza chiaro, condivide presidente Roberto Padrin?

«Sulla vittoria di Luca Zaia non c'erano dubbi. Il risultato rispecchia le previsioni fatte la vigilia. Dal punto di vista delle preferenze c'è stato il grande risultato di Gianpaolo Bottacin. Questo è il dato che emerge. Del resto, è sempre stato presente in quelli che sono stati gli eventi più complessi della provincia, da Vaia al Covid, ed è stato premiato dall'elettorato. Penso verrà riconfermato. Sull'altro posto disponibile per il Bellunese c'è un meccanismo complicato. Ci vorrà qualche giorno per conoscere il nome».

Belluno ha il dato più basso, a livello regionale, sull'affluenza alle urne. Come lo spiega?

«L'affluenza è stata discreta. Secondo me c'è una disaffezione al voto a cui si è aggiunto il periodo strano che stiamo vivendo legato all'emergenza sanitaria. Il plebiscito di Luca Zaia era previsto e forse qualcuno, dando per scontato il risultato, non si è presentato ai seggi. Inoltre pochi Comuni sono andati a elezione. Credo che le comunali avrebbero alzato un po' il dato. Mi dispiace che non si sia raggiunto il quorum a Voltago. Un altro Comune senza sindaco è un dato negativo ma purtroppo conferma la difficoltà a trovare candidati. È un aspetto che dovrà essere affrontato. Il distacco dalla politica non appartiene solo a chi va a votare ma anche a coloro che devono assumersi delle responsabilità con incarichi istituzionali».

Certo ma l'affluenza alle urne potrebbe esser stata influenzata anche dal peso degli Aire, e cioè degli italiani residenti all'estero? Nel caso delle amministrative, infatti, non possono votare per corrispondenza (come per il referendum) e devono tornare nel comune di nascita.

«Il loro voto ha influito sicuramente. Lo sapevamo già: da questo punto di vista noi partiamo penalizzati. Perché abbiamo il numero più alto di Aire a livello regionale. Mi auguro che la riforma del referendum possa essere una base di partenza per pensare a una riforma della legge elettorale».

Si potrebbe valutare la possibilità di non conteggiare il voto degli Aire in una percentuale complessiva?

«Non so se a Voltago abbia influito sul raggiungimento del quorum. È un tema da affrontare».

Con Luca Zaia di nuovo al comando della Regione Veneto che futuro ci sarà per la provincia di Belluno?

«Spero sempre che riusciremo a costruire delle sinergie il più possibile fruttuose per la provincia. Ci sono alcuni problemi, legati soprattutto al personale, che dobbiamo cercare di risolvere. E poi c'è la questione della difesa del suolo. Una strada da perseguire potrebbe essere quella di unire Genio civile, Servizi forestali regionali e Difesa del suolo della Provincia. Tre anime che devono convivere insieme sia dal punto di vista delle progettualità che da quello economico, in una formula che tuteli il nostro territorio e ci permetta di lavorare nel migliore dei modi».

E poi, naturalmente, ci sono i grandi eventi internazionali: i Mondiali di sci alpino a Cortina 2021 e le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

«I primi ormai sono vicini e ce la siamo giocata bene. Anche nelle Olimpiadi invernali del 2026 la Provincia vuole avere un ruolo da protagonista e quindi gestire in collaborazione con la Regione, come è successo per i Mondiali 2021, la stazione unica appaltante per le opere su Cortina Ma sono tante le partite del nostro territorio. Mi vengono in mente le grandi infrastrutture, le varianti, i ragionamenti sul treno e la legge 25 sull'Autonomia. Questa è una grande sfida della Regione che auspichiamo possa concludersi al più presto perché, di riflesso, ne trarremo dei benefici anche noi. La Provincia è pronta a condividere questa battaglia».

Davide Piol

