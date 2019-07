Saòr, festival di 3 giorni per la gastronomia locale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FESTIVALVENEZIA Una rassegna per valorizzare il patrimonio gastronomico veneziano. Questo il senso di Saòr- Sapori e saperi veneziani in festa, il festival cittadino che vuole diventare, già dalla sua prima edizione, un appuntamento per tutti coloro che amano Venezia oltre che per le sue bellezze, anche per le sue bontà. Il festival, approvato nell'ultima Giunta comunale, intende creare, nel tempo, un punto di incontro tra gli attori locali del sistema cibo veneziano (produttori, ristoratori, commercianti, associazioni cittadine, scuole,...