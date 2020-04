Ennesimo lutto alla Casa di riposo Maria bambina di Padova. Ha perso la vita nelle ultime ore Edvige Benetazzo, conosciuta da tutti come Antonietta. Avrebbe festeggiato il 30 giugno il traguardo dei 90 anni. L'anziana non si è mai sposata e ha vissuto per buona parte della sua esistenza a Saonara di via Vittorio Emanuele non distante dal municipio. Quella di Edvige non è stata una vita semplice. Ancora giovanissima, si è dovuta sobbarcare la fatica di accudire la madre e un fratello disabile. L'ha sempre fatto con la massima umiltà e amore. Persona molto vicina alla parrocchia, per un lungo periodo ha partecipato attivamente all'attività della chiesa di Saonara. E' stata un punto di riferimento per l'intera comunità. Da qualche anno, quando la sua salute non era più ottimale, aveva deciso di trasferirsi in casa di riposo. Due settimane fa ha cominciato ad accusare i primi sintomi del Covid-19. Il suo fisico già deteriorato dal peso degli anni non ha resistito e ieri mattina è sopraggiunto il decesso. I funerali, come da prassi in questo delicato periodo storico, saranno celebrati in forma strettamente privata. «E' il quarto pensionato che Saonara piange - ha detto il sindaco Walter Stefan - le vittime del Covid - 19 sono morte tutte in casa di riposo. Ai familiari la mia massima vicinanza».

C. Arc.

