Santoro: «Avevamo già stanziato i fondi per assumere chi avrebbe gestito i progetti»

(Al.Pi.) Con lo stop al bando periferie, il Fvg perde 80 milioni di euro di progetti già pronti. Anche il Pd regionale attacca il congelamento dei fondi che sarebbero arrivati a tutti e quattro i capoluoghi friulani: a Udine resta sospeso Experimental City; a Gorizia un piano da 18 milioni e Trieste altrettanti, mentre a Pordenone progetti per 22 milioni. «Proprio in sede di assestamento regionale commentano i consiglieri regionali Mariagrazia Santoro e Nicola Conficoni -, erano stati stanziati 800mila euro per l'assunzione di personale nei...