Santorini soffoca: numero chiuso. E in rete scoppia il dibattito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE SIMILITUDINIVENEZIA Santorini punta al numero chiuso di turisti sull'isola, e in rete si sbizzarriscono le similitudini con Venezia. L'isola delle Cicladi è la località numero uno in Grecia per gli arrivi turistici, e da anni si parla di porre un limite agli sbarchi delle crociere. Nelle ultime ore però, alcuni siti e forum dedicati al turismo e ai viaggi hanno iniziato a diffondere la notizia che le autorità locali stiano lavorando per ridurre drasticamente gli sbarchi e di conseguenza l'attracco delle navi da crociera sull'isola, per...