SANTA MARIA DI SALAStroncato da un improvviso malore, è morto nonostante il tempestivo intervento del personale medico del Suem 118. Caterino Barizza, 52 anni, abitava a Santa Maria di Sala in provincia di Venezia e da tempo lavorava per un'azienda vivaistica di Borgoricco. Era considerato uno dei più validi collaboratori e in tanti anni non aveva mai avuto alcun problema in servizio.I FATTIIeri mattina con un paio di colleghi si è recato...