IL CASOVENEZIA «Si tratta di persone che al momento non hanno aderito alla campagna vaccinale, cercheremo di capire le loro ragioni e, nel caso estremo, applicheremo quanto previsto dalla legge». Edgardo Contato, direttore generale dell'Ulss 3, la vede così in merito ai sanitari che hanno detto «no» al siero anti-Covid.Sono pochi: meno del 5% tra i dipendenti dell'Ulss 3 e non più del 15% tra chi lavora nelle case di riposo. Ma ci sono....