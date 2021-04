Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA «Prima di arrivare alla sospensione si fa un passaggio sulla verifica dei requisiti e dell'effettiva non volontà a vaccinarsi» spiega il direttore generale dell'Ulss 3, Edgardo Contato, sul caso dei medici e degli infermieri che ancora non si sono vaccinati. L'altro ieri sono state fatte partire le 900 lettere destinate a chi non si è ancora immunizzato. Dal momento del ricevimento della lettera, i sanitari non vaccinati avranno...