VENEZIA Un mese fa i reparti chirurgici dell'Angelo, che durante il blocco totale funzionavano solo in caso di vita o di morte, sono tornati ad accogliere anche i pazienti non urgenti e lo hanno fatto, spiega il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben, «reinserendo via-via gli interventi congelati. Dentro l'intero blocco operatorio dell'Angelo ora si sta garantendo il massimo per favorire più interventi possibili riprendendo l'attività a pieno regime».

SI RIPRENDE

Per effetto del blocco a Cardiochirurgia nei mesi scorsi l'equipe del primario Domenico Mangino era passata dalla ventina di interventi a settimana (di cui in media 5 in urgenza e 15 programmati) alle 4/5 sole urgenze a settimana. Sono stati quindi un centinaio gli interventi cardiochirurgici in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ora si lavora per recuperare il tempo rubato dal Covid-19: il ritmo in fase due è già salito ai 12/13 interventi settimanali. Quindici le operazioni già riprogrammate ed effettuate in questa ripartenza. «Non siamo ancora gli standard pre-Coronavirus, ma ci arriveremo», spiega il primario che confida di recuperare le operazioni congelate in tre mesi.

Capitolo Cardiologia: il direttore dell'unità operativa Sakis Themistoclakis ha interrotto le operazioni programmate di elettrofisiologia ed emodinamica: «Le urgenze durante la chiusura erano quadri clinici più gravi a causa dell'arrivo in ospedale tardivo rispetto all'esordio dei sintomi. Sono state sospese le ablazioni transcatetere, gli studi coronarografici o le procedure di emodinamica strutturale quali chiusura di auricola o di forame ovale pervio, impianti elettivi di valvole aortiche per via percutanea o interventi per via percutanea di correzione dell'insufficienza mitralica». Attualmente resta un gap di circa 50 procedure di emodinamica e di altrettanti interventi di ablazione transcatetere.

Durante i mesi di contenimento Chirurgia Toracica, sotto la guida del primario Cristiano Breda, è riuscita a portare avanti oltre il 50% degli interventi oncologici toraco-polmonari. «Le patologie maligne non si potevano trascurare - dice Breda - a maggior ragione chi aveva fatto una preparazione chemioterapica a un intervento chirurgico non poteva essere posticipato. Abbiamo dovuto tener conto di casi di pazienti oncologici talmente fragili, magari anziani con più comorbilità, che sarebbero stati potenzialmente suscettibili di gravi complicazioni legate a una possibile infezione da coronavirus». Nel periodo del confinamento l'equipe ha svolto 45 interventi in media al mese. Dall'11 marzo sono stati anche qui un centinaio gli interventi in meno rispetto allo scorso anno. La speranza del primario di Chirurgia generale oncologica e d'urgenza, il dottor Maurizio Rizzo, è quella di recuperare le operazioni slittate a causa del blocco delle sale operatorie entro l'anno: «Farlo stringendo ulteriormente i tempi non sarebbe prudente, nel nostro caso». «Abbiamo mantenuto anche nel periodo del blocco spiega il dottor Roberto Spinato, coordinatore di Otorinolaringoiatria - operando in continuità rispetto ai periodi normali quanto ai tempi di sala operatoria e al numero di interventi eseguiti, concentrandoci sui pazienti che soffrivano di patologie tumorali urgenti».

IL BILANCIO

Intanto il virus miete ancora vittime: due ieri. Il primo è un decesso extraospedaliero mentre il secondo riguarda un paziente dell'Angelo di Mestre, che però non registrava pazienti Covid. In una giornata da zero contagi e con tutti gli indicatori in discesa, i decessi salgono così a 295.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

