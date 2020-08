SANITÀ

VENEZIA Per qualcuno di loro è stato un Ferragosto in coda: prima quella stradale, tipica del classico controesodo, poi quella ai centri sanitari per i tamponi obbligatori. È andata meglio a chi ha scelto l'aereo: all'uscita del gate si è ritrovato un punto medico dedicato pronto a sottoporlo al test.

La buona notizia è che la percentuale di positivi tra il popolo delle vacanze, nel Veneziano, finora è quasi nulla: due gli infetti individuati tra gli oltre 3.500 tamponi effettuati tra le due Ulss (0,06%). Nell'Ulss 3 Serenissima sono stati 3.067 i controllati: 1.739 in aeroporto, 379 a Mestre (al distretto di Favaro di via Triestina 46 M), 508 a Noale (ospedale), 81 a Chioggia (sede distrettuale di via Marco Polo), 145 a Venezia (ex ospedale Giustinian) e 215 a Dolo (ospedale). La maggior parte, il 38%, proveniva dalla Spagna (1.177), poi Croazia (1.062, 35%), Grecia (82, 26%) e Malta (26, 1%). In Veneto orientale, invece, 439 tamponi: 275 a San Donà (distretto sanitario di via Girardi) e 164 a Portogruaro (distretto sanitario di via Zappetti). Qui, stragrande maggioranza di rientranti dalla Croazia (393), poi Spagna (34), Grecia (8) e Malta (4). I due positivi appartengono all'Ulss 3, nell'Ulss 4 tutti negativi.

ASSALTO AI DISTRETTI

L'obbligo di sottoporsi al test, imposto da ministero e Regione, si è tradotto in un assalto ai distretti. In particolare, tra sabato e domenica, si sono registrate lunghe code a Noale e Favaro (qui, domenica, è intervenuta anche la protezione civile per dare assistenza a chi doveva attendere il proprio turno, considerando anche le temperature). A Noale sono arrivati i vigili per gestire la viabilità, visto che il traffico si era fatto decisamente intenso in piazza Bastia per chi doveva andare in ospedale. Tanti, però, come ha sottolineato il direttore generale dell'Ulss 3 Giuseppe Dal Ben, hanno preferito ricorrere al punto medico in aeroporto. «Lo scelgono due passeggeri su tre», ha confermato ieri il dg. Lo scalo lagunare e quello veronese, su indicazione diSave, sono stati i primi due aeroporti italiani ad attivarsi per effettuare i tamponi ai turisti che ritornano da Paesi a rischio. «Abbiamo agito su iniziativa della Regione - ha ricordato Dal Ben - cercando di mettere in piedi il servizio aeroportuale nel minor tempo e con la maggiore efficacia possibile». Nell'arco di 24 ore si alternano nel punto-tamponi del Marco Polo, in tre turni, sette infermieri, quattro amministrativi, e due figure di coordinamento.

Nelle strutture individuate è possibile presentarsi dalle 7 alle 13 senza prenotazione, basta avere con sé la documentazione che attesti di essere stati in vacanza in una delle quattro località individuate (oltre, ovviamente, a presentare un documento di identità). Sono esentati dall'obbligo di tampone le persone che nelle 72 precedenti al rientro in Italia lo avevano già effettuato con esito negativo.

IL PUNTO AI BATTUTI

Intanto all'Antica scuola dei Battuti si è registrato un altro decesso, il quinto dall'esplosione del focolaio nella residenza per anziani mestrina: si tratta di un 99enne. Il trend, però, in casa di riposo sembra essere in via di miglioramento: ieri è tornato al lavoro il primo operatore negativizzato. Da venerdì non si registra nessun nuovo positivo e i negativizzati sono saliti a 5 (dovrebbero essercene altri 5, ma per loro non è ancora arrivato l'esito dell'ultimo e definitivo tampone che dovrebbe dare l'ufficialità). «Stiamo facendo il test a tutto il personale di rientro dalle ferie - spiega il direttore dell'ente, Andrea Zampieri - e non solo quello che ha trascorso le vacanze in una delle quattro mete individuate dal Ministero». Al momento il totale dei positivi è fermo a 65: 25 operatori e 32 ospiti, a cui si aggiungono i ricoverati (8). Questo l'unico numero in crescita: erano 4 venerdì, due nuovi trasferimenti in ospedale in 24 ore tra ieri e domenica.

In totale nel Veneziano i casi attualmente positivi sono 241 (3 quelli nuovi ieri) su un totale di 3.035 infetti dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I decessi salgono, con quello di ieri, a 313 e i negativizzati a 2.481.

Davide Tamiello

