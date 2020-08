SANITÀ

VENEZIA L'esercito dei quindicimila è atteso al test anti covid. Questa, almeno, la platea calcolata del personale scolastico che (dovrebbe) sottoporsi all'esame. Il condizionale è d'obbligo, appunto, perché l'esame è su base volontaria. Dodicimila i lavoratori del territorio dell'Ulss 3 Serenissima, 3mila quelli dell'Ulss 4 del Veneto orientale. La speranza è che la maggior parte aderisca all'iniziativa (per quanto riguarda l'Ulss 3, il ministero aveva previsto un'adesione intorno al 66%, circa 8mila persone) ma è impossibile fare un pronostico affidabile solo basandosi sulla buona volontà.

Intanto, però, nell'Ulss 3 i risultati dei primi giorni sembrano essere incoraggianti: per adesso, nei primi 4 giorni, circa un quinto della platea si è sottoposta al test: 2.402 membri del personale docente e non docente degli istituti d'istruzione veneziani pubblici, privati, comunali e paritari di ogni ordine e grado. Al punto prelievi dell'Angelo si sono presentati 722 operatori scolastici, a quello del Civile ne sono arrivati 240, a quello di Dolo 461, alla sede distrettuale di Noale 481, al punto prelievi di Chioggia 254, alla cittadella socio sanitaria di Cavarzere 140. A questi vanno aggiunti i 104 colleghi che hanno preferito recarsi al mattino nelle altre sette postazioni tamponi ad accesso rapido attive sul territorio, organizzate per effettuare anche il pungi dito agli addetti scolastici che ne fanno richiesta. «I numeri sono confortanti. Ci fanno sperare che venga confermato anche nei prossimi giorni il senso civico presente ancora oggi nel mondo della scuola - ricorda il Direttore generale dell'Azienda sanitaria Giuseppe Dal Ben -. C'è ancora tempo fino al 4 settembre». L'esame viene praticato dal medico di famiglia, che decide di aderire all'iniziativa su base volontaria, su sei postazioni messe a disposizione dall'Ulss 3. L'adesione volontaria da parte dei medici di medicina generale è stata ampia e condivisa, con una disponibilità di nomi permette loro di turnarsi di giorno in giorno con facilità. Altri medici di famiglia hanno invece ritirato i kit e li stanno somministrando a docenti e operatori nei loro studi medici. Dopo la puntura del dito da parte dell'infermiere, attendono 15 minuti per l'esito del test. A questo punto il medico di medicina generale può refertare l'esame. Nel caso di risultato positivo, il lavoratore viene poi sottoposto a un nuovo test di conferma realizzato con il tampone naso faringeo e in attesa dell'esito la persona dovrà rimanere nel proprio domicilio in isolamento fiduciario.

Per quanto riguarda l'Ulss 4, gli screening anti-covid avvengono nei tre ambulatori a Portogruaro in via Zappetti 23 nel parcheggio dell'ex silos, e a San Donà di Piave in via Girardi 23 e a Jesolo in via Levantina nella tenda davanti all'ingresso dell'ospedale

Nel frattempo, all'ospedale covid di Dolo, si sono aperte le porte della terapia intensiva. Si tratta di un uomo, anziano (ma non proveniente dalla casa di riposo dell'antica scuola dei Battuti). Le sue condizioni al momento sono stabili, ma erano settimane ormai che nessuno finiva in rianimazione. I ricoverati (non gravi) sono 14, tutti sempre nell'ospedale rivierasco. Stabile a 320 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza, 32 i nuovi casi di contagio registrati nella giornata di ieri.

